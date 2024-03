Stiri pe aceeasi tema

- Seful FAA a cerut planul intr-o declaratie critica la adresa producatorului de avioane, in urma unei intalniri de o zi intreaga cu CEO-ul Dave Calhoun, care a avut loc marti. ”Boeing trebuie sa se angajeze la imbunatatiri reale si profunde. Efectuarea schimbarilor fundamentale va necesita un efort sustinut…

- Boeing a declarat marti ca a livrat 27 de avioane in ianuarie, in scadere cu 29% fata de aceeasi luna a anului trecut, deoarece autoritatile de reglementare si clientii au facut presiuni asupra producatorului de avioane in urma desprinderii unui panou de usa al unui avion 737 MAX 9, in timpul zborului,…

- Livrarile de avioane 737 MAX, care fac profit, au scazut la doar 25 de avioane dupa doua luni solide, in care Boeing a livrat peste 40 de avioane MAX. In timp ce livrarile tind sa fie mai lente in ianuarie, Boeing a livrat 38 de avioane, inclusiv 35 MAX, in ianuarie 2023. Producatorul de avioane din…

- Totusi, actiunile Boeing au scazut cu peste 20% de la inceputul acestui an. Accidentul de pe 5 ianuarie a lasat o gaura imensa in lateralul fuselajului in timp ce avionul, plin cu pasageri, decola din Portland, Oregon, la aproximativ 5.000 de metri. Panoul care a explodat este folosit pentru a sigila…

- Administratia Federala pentru Aviatie din SUA a recomandat duminica operatorilor aeronavelor Boeing 737-900ER, dintre care marea majoritate circula in Statele Unite, sa inspecteze vizual panourile de usi ale avioanelor, pentru a se asigura ca sunt bine fixate. Masura a venit dupa ce FAA a consemnat…

- Ancheta a fost declansata in urma incidentului in care un panou de usa al unui avion Boeing 737 Max 9 al companiei americane Alaska Airlines s-a desprins in timpul unui zbor, la inceputul acestei luni. Incidentul a determinat Administratia Federala a Aviatiei sa impuna consemnarea la sol a peste 170…

- Administratia Federala a Aviatiei a informat Boeing ca investigheaza daca compania ”nu s-a asigurat ca produsele finalizate corespund designului sau aprobat si sunt in conditii de functionare in siguranta, in conformitate cu reglementarile FAA”, transmite CNBC.Ancheta a fost declansata in urma incidentului…

- Compania aeriana americana United Airlines a anuntat luni ca a descoperit, in timpul verificarilor, suruburi slabite sau montate necorespunzator la aeronavele sale Boeing 737 MAX 9, dupa ce un un panou a fost smuls vineri de pe fuzelajul unei astfel de aeronave in timpul unui zbor al companiei Alaska…