Decolare costisitoare: Ryanair majorează biletele cu 10% Ryanair, cunoscuta drept una dintre cele mai populare companii aeriene low-cost, a facut un anunț care va influența semnificativ planurile de calatorie ale pasagerilor sai pentru sezonul estival. CEO-ul companiei, Michael O’Leary , a dezvaluit ca prețurile biletelor vor crește cu 10% fața de anul anterior, o schimbare determinata de provocarile logistice și limitarile de capacitate cu care se confrunta industria aviatica. Aceasta creștere este atribuita intarzierilor in livrarea de avioane noi de catre gigantii aeronautici Boeing și Airbus. Problemele de producție ale Boeing au devenit publice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

