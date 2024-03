Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Boeing 737 al companiei United Airlines a rulat pe iarba dupa ce a iesit de pe pista Aeroportului Intercontinental George Bush din Houston vineri dimineata, a anuntat Administratia Federala pentru Aviatie (FAA), relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania. Pasagerii au coborat din avion…

- Un avion Boeing 777 a aterizat in regim de urgenta la Los Angeles, joi, dupa ce a pierdut pneul de pe una dintre roti in timpul decolarii, un nou incident care se adauga recentelor probleme ale producatorului american de avioane, transmite AFP. O inregistrare video postata online arata ca una dintre…

- Ryanair, cunoscuta drept una dintre cele mai populare companii aeriene low-cost, a facut un anunț care va influența semnificativ planurile de calatorie ale pasagerilor sai pentru sezonul estival. CEO-ul companiei, Michael O’Leary , a dezvaluit ca prețurile biletelor vor crește cu 10% fața de anul anterior,…

- Compania aeriana americana United Airlines a anuntat luni ca a descoperit, in timpul verificarilor, suruburi slabite sau montate necorespunzator la aeronavele sale Boeing 737 MAX 9, dupa ce un un panou a fost smuls vineri de pe fuzelajul unei astfel de aeronave in timpul unui zbor al companiei Alaska…

- United Airlines detine cea mai mare flota de avioane Boeing 737 MAX 9, avand 79 de astfel de aeronave, toate fiind in prezent oprite la sol in asteptarea inspectiei efectuate de Administratia Federala a Aviatiei din SUA (FAA). Un panou a fost smuls de pe un Boeing 737 MAX in timpul unui zbor al companiei…

- Producatorul de avioane Boeing indeamna companiile aeriene sa inspecteze noile avioane 737 MAX pentru un posibil surub slabit in sistemul de control al direciiei, a anuntat Administratia Federala a Aviatiei (FAA), informeaza Reuters, preluata de news.ro. FAA a declarat ca „monitorizeaza indeaproape”…