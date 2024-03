American Airlines va cumpăra 260 de avioane noi de la Airbus, Boeing şi Embraer, anticipând creşterea cererii pentru călătorii Companiile aeriene majore se straduiesc sa cumpere avioane eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, pentru a depasi deficitul tot mai mare cauzat de problemele lantului de aprovizionare si cererea puternica de aeronave noi. Acordul include 85 de avioane Airbus A321neo, 85 de avioane Boeing 737 MAX 10 si 90 de avioane Embraer E175, a anuntat American Airlines intr-un comunicat. Comanda include si optiuni si drepturi de cumparare pentru inca 193 de aeronave. Incluzand comenzile de aeronave, compania aeriana se asteapta sa ramana in estimarile sale anterioare pentru capacitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

