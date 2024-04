Stiri pe aceeasi tema

- Marti, Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului Rusiei, a aprobat propunerea ca Ministerul de Finante sa acopere 50% din dobanda acumulata la credite in perioada suspendarii platilor, transmite Reuters.Bancilor li s-a ordonat sa organizeze aceste suspendari ale platilor pentru imprumuturile…

- Elevii din intreaga Rusie au participat luna aceasta la un test de istorie care a implicat vizionarea unor extrase din interviul lui Vladimir Putin cu jurnalistul american Tucker Carlson, potrivit postarilor pe retelele sociale din numeroase scoli, relateaza Reuters, informeaza News.ro. Putin si-a…

- Presedintele rus Vladimir Putin susține ca victoria sa in alegeri va permite Rusiei sa devina mai puternica si mai eficienta. Putin a vorbit si despre protestul „fara efect” fata de el si a adaugat ca Rusia trebuie sa isi intareasca armata, informeaza Reuters si BBC. Vorbind la sediul sau de campanie,…

- Donald Trump nu va oferi bani pentru a ajuta Ucraina sa lupte impotriva Rusiei daca va caștiga din nou președinția și asta va grabi incheierea razboiului, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa intalnirea cu fostul președinte la reședința acestuia din Florida, transmite Reuters.

- Autoritațile ucrainene susțin ca au identificat 511 persoane suspectate de crime de razboi de la invazia Rusiei, din februarie 2022. S-au pronunțat 81 de condamnari, a declarat joi, la Kiev, procurorul general al Ucrainei, Andriy Kostin, noteazaMediafax. Informațiile au fost facute publice de catre…

- Șeful Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a deplans luni (26 februarie) modul in care Consiliul de Securitate al ONU nu a reușit sa reacționeze in mod adecvat conflictului Israel-Hamas din Gaza și invaziei Rusiei in Ucraina, declarand cum conflictele i-au subminat „poate fatal” autoritatea, conform…

- Este putin probabil ca Uniunea Europena sa confiste activele Bancii Centrale a Rusiei care in prezent sunt inghetate in Europa, in pofida planurilor statelor puternic industrializate de a discuta legalitatea unei astfel de masuri la reuniunea liderilor G7 din luna februarie, au declarat pentru Reuters…

- Un tribunal rus l-a condamnat marți pe un fost ofițer superior din cadrul Garzii Naționale la șase ani intr-o colonie penitenciara dupa ce l-a gasit vinovat de cumpararea de echipamente incapabile sa protejeze podul care leaga sudul Rusiei de Crimeea, a relatat agenția de presa de stat TASS, citata…