- Autoritațile din Elveția, o țara neutra, au anunțat, miercuri, ca vor crește cheltuielile militare in urmatorii ani, decizie care are la baza in principal invazia Rusiei din Ucraina, dar și conflictele din Orientul Mijlociu. Președintele Elveției, Viola Amherd, a declarat ca incepand cu 2035 vor…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, s-a intalnit cu omologii sai din Iran, Turcia și Liban inaintea reuniunii Consiliului de Securitate al ONU de marți, pentru a discuta despre Orientul Mijlociu, a transmis ministerul rus de externe, informeaza Reuters.

- Autoritatile din Republica Moldova au anunțat, luni, ca intampina dificultati in a face fata unei cresteri a cererilor de acordare a cetateniei depuse de persoane din Rusia. Chișinaul a precizat ca aceasta creștere se inregistreaza de cand a inceput razboiul din Ucraina, informeaza Reuters, citata de…

- Papa Francisc este ingrijorat de faptul ca atentia internationala se indeparteaza de la razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, care dureaza de aproape doi ani, a anuntat miercuri Biserica Catolica de rit rasaritean din Ucraina, relateaza Reuters, citata de News.ro.Intr-o scrisoare adresata sefului Bisericii…

- Rusia intentioneaza sa produca peste 32.000 de drone anual pana in 2030, iar productia interna sa reprezinte 70% din piata, a declarat sambata prim-vicepremierul Andrei Belousov, citat de agentia de presa TASS, relateaza Reuters. Dronele au fost utilizate la scara larga de Moscova si Kiev de la invazia…

- Rusia intenționeaza sa produca peste 32.000 de drone in fiecare an pana in 2030 și ca producatorii interni sa reprezinte 70% din piața, a afirmat sambata, 6 ianuarie, prim-vicepremierul Andrei Belousov, citat de agenția rusa oficiala de presa TASS, potrivit Reuters.Dronele au fost utilizate pe scara…

- Volodimir Zelenski a declarat, in discursul sau de Anul Nou, ca Ucraina a devenit mai puternica in depasirea dificultatilor serioase, in contextul in care razboiul impotriva Rusiei se indreapta spre al doilea an, relateaza Reuters, citat de news.ro.Dar mesajul video de 20 de minute al lui Zelenski,…

- Progresele recente ale Rusiei in apropiere de Avdiivka, precum și in jurul altor orașe precum Kupiansk, Bahmut și Marinka, sunt o dovada a faptului ca Rusia a preluat cu fermitate inițiativa pe o mare parte a campului de lupta, dupa slabirea contraofensivei ucrainene, spun analiștii citați de New York…