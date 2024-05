Stiri pe aceeasi tema

- Victor Angelescu a intepat-o pe FCSB, inainte de finalul sezonului. Actionarul minoritar al celor de la Rapid a recunoscut ca echipa lui Gigi Becali mai are foarte putin pana cand va pune mana pe titlul de campioana in acest sezon. Chiar daca are succes in acest sezon, FCSB asteapta titlul inca din…

- Gigi Becali a luat decizia finala in privința lui Eduard Radaslavescu, dupa ce l-a schimbat dupa doar 28 de minute in duelul dintre Farul și FCSB. Patronul roș-albaștrilor a transmis ca inca mai are incredere in mijlocaș, iar acesta va mai primi șansa sa joace la echipa roș-albastra. Eduard Radaslavescu…

- Laszlo Dioszegi a avut un raspuns genial la acuzatiile de „omenie” cu FCSB. Patronul covasnenilor a spus ca el „face zilnic blaturi”, dar la brutaria si cofetaria pe care le detine. Victor Angelescu a fost cel mai vocal om din fotbal inainte de FCSB – Sepsi. Actionarul minoritar a acuzat faptul ca Marius…

- Dan Sucu a oferit o imagine superba in loja alaturi de fiul sau. Dan Sucu Jr, care evolueaza la Rapid, a postat fotografia pe contul sau. Dan Sucu Jr a debutat anul trecut pentru echipa mare a Rapidului. In varsta de 17 ani, el este una dintre sperantele „alb-visiniilor” pentru viitor. Dan Sucu, imagine…

- FRF a lansat trailer-ul filmului calificarii Romaniei la EURO 2024! Filmul se intituleaza „In inima Naționalei – Din vestiar pana in Germania”. Pelicula va fi lansata oficial pe 17 mai, atunci cand va ajunge in cinematografele din toata țara. FRF a lansat trailer-ul filmului calificarii Romaniei la…

- Adrian Mutu a avut un discurs sincer dupa Otelul – CFR Cluj 2-2 si a recunoscut ca FCSB are prima sansa la titlu. Adrian Mutu a fost extrem de suparat dupa remiza de la Galati pentru ca echipa sa nu a gestionat cum trebuie finalul meciului. Ardelenii au fost egalati in minutul 90+6, iar FCSB […] The…

- Cristiano Bergodi a auzit ce a spus Gigi Becali despre faptul ca FCSB ar fi deja campioana si a reactionat la conferinta de presa. Antrenorul Rapidului e convins ca FCSB nu a cucerit deja titlul. Bergodi a punctat ca, in acest moment, Rapid e outsider in lupta la titlu, dar a subliniat ca diferenta…

- Simona Halep si Patrick Mouratoglou au fost filmati impreuna la Lausanne! Fostul lider mondial a luat cina cu antrenorul francez, care urmeaza sa fie audiat joi la TAS. Simona Halep a fost audiata si ea astazi la TAS. Audierile au durat peste opt ore, iar la final romanca a refuzat sa dea detalii despre…