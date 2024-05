Stiri pe aceeasi tema

- Care este legatura intre succes și valoarea pe care o persoana o are și poate sa o inspire? Mulți oameni asociaza succesul cu faptul ca o persoana e norocoasa. Succesul, ar spune unii, se bazeaza pe unele privilegii sau avantaje pe care le deții, iar insuccesul poate sa insemne, in cazul acesta, neșansa,…

- Venim aici, de parca am fi dintr-o altfel de lume, și vrem sa gasim un drum format din acele lucruri care sa ne faca fericiți. Facem alegeri pe care le credem potrivite, care sa dea sens drumului pe care ne aflam. Cum se poate acest lucru? Venim aici cu niște intuiții, cu privire la ... Citește mai…

- Exista un timp care sa pastreze sau sa conțina in el ceea ce nu mai este in mod actual in lume? Prin lume ințelegem proiecția de catre noi asupra realitații exterioare, prin capacitațile noastre interioare, care ne structureaza ca ființe umane. Este diferența dintre o „realitate in sine” și ceea…

- Venim in lumea aceasta, toți, cu niște insușiri și cu o identitate, prin care exprimam și reflectam cine suntem, cum suntem. Poate ca alegem dinainte in ce lume sa venim sau alegem daca sa venim, in lumea aceasta. Deocamdata nu ne intereseaza, inca, de unde venim. De aici, acumulam experiențe…

- In primul rand, fiecare suntem aici și ocupam un loc, cu un scop anume, printre ceilalți. Vrem sa traim o viața așa cum se cuvine și dupa cum ni se cuvine. Ne intereseaza ce este drept sau nedrept, adica problematica a cum e just sa avem fiecare ce ni se cuvine, dar și ceilalți. ... Citește mai mult

- Se spune ca, și am aceasta credința, noi venim aici dintr-o lume a binelui, a valorilor inalte, aliniate acolo in mod complet fața de structurile spiritului nostru. Avem același spirit aici, suntem același spirit și nu este important acum ce cautam, ci este important cu ce venim și ce avem de așezat…

- Etica este disciplina care are ca obiect de studiu ansamblul comportamentelor interumane, din cadrul unei societați sau comunitați, pe baza unor standarde. Cum anume acest ansamblu de reguli și norme are rolul de reglare asupra comportamentelor oamenilor? Morala este un sistem format dintr-un set de…

- Aceleași secvențe le intampinam in fiecare zi și ne intampina și le venim in intampinare, tot timpul. Sunt aceleași locuri, in care ne petrecem fiecare zi, aceiași oameni ii avem in preajma, printre care ne aflam. Ziua de ieri e trecut, azi e mereu o noua zi, o noua reintalnire, o noua punere…