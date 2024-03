Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si mai mult de 20 de persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri de arma in Missouri, la parada care a urmat victoriei echipei Kansas City Chiefs la Super Bowl. Presedintele Joe Biden a facut apel la Congres si la tara sa actioneze in urma impuscaturilor in masa de miercuri.…

- Boeing a declarat marti ca a livrat 27 de avioane in ianuarie, in scadere cu 29% fata de aceeasi luna a anului trecut, deoarece autoritatile de reglementare si clientii au facut presiuni asupra producatorului de avioane in urma desprinderii unui panou de usa al unui avion 737 MAX 9, in timpul zborului,…

- Razboi in Ucraina. Conflictul mocnit dintre Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, si Valeri Zalujnii, generalul care conduce armata ucraineana, pare sa fi ajuns la un final. Mai multi politicieni si jurnalisti din Ucraina au anuntat pe canalele de Telegram ca seful armatei ucrainene a fost demis.…

- ”In urma situatiei actuale a securitatii, constatam o scadere semnificativa a cererii calatorilor israelieni catre diverse destinatii, si anume Johannesburg”, anunta intr-un comunicat ea. El Al face acest anunt in ziua in care Curtea Internationala de Justitie (CIJ) de la Haga (Olanda), cea mai inalta…

- Transportatorul a mai spus ca va initia si va imbunatati propriile niveluri de control al calitatii privind productia avionului si a initiat o revizuire a sistemelor de control si calitate a productiei Boeing, inclusiv supravegherea furnizorilor de productie ai Boeing. Alaska Airlines a declarat ca…

- Alaska Airlines, care a operat vineri un zbor intern din SUA, si United Airlines detin impreuna 70% din flota de avioane Max 9 si au anulat sute de zboruri. Si, in conditiile in care verificarile initiale au descoperit suruburi slabite in unele dintre avioanele consemnate la sol, revenirea acestora…

- Alaska Airlines, care a operat vineri un zbor intern din SUA, si United Airlines detin impreuna 70% din flota de avioane Max 9 si au anulat sute de zboruri. Si, in conditiile in care verificarile initiale au descoperit suruburi slabite in unele dintre avioanele consemnate la sol, revenirea acestora…

- Banque Pictet, divizia de private banking a grupului Pictet, cu o istrorie de 218 ani, va plati aproximativ 122,9 milioane de dolari sub forma de restituiri si penalitati, ca parte a unui acord cu procurorii. Intre 2008 si 2014, banca a avut 1.637 de conturi pe numele unor clienti americani, care s-au…