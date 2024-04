Fitch Ratings a retrogradat perspectiva ratingului Boeing de la ”stabilă” ”negativă” Agentia de rating, care a confirmat ratingul pe termen lung ”BBB-”, a declarat ca ar putea stabiliza perspectiva daca Boeing lichideaza peste 100 dintre 737 MAX construite inainte de 2023 si jumatate din stocurile sale de avioane 787 pana la inceputul anului 2025, impreuna cu cresterea productiei sale de avioane MAX spre 38 pe luna. Retrogradarea perspectivei de catre Fitch urmeaza unor masuri similare ale agentiilor S&P si Moody’s, la inceputul saptamanii, privind fluxul de numerar insuficient. Grupul Boeing a fost supus unui control aprofundat din partea autoritatilor de reglementare si a redus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

