Fitch a retrogradat perspectiva Chinei la negativă Fitch a prognozat ca deficitul public general va creste la 7,1% din produsul intern brut (PIB) in 2024, de la 5,8% in 2023, cel mai ridicat nivel de la valoarea de 8,6% in 2020, cand restrictiile stricte ale Beijingului in pandemia de COVID au cantarit greu asupra celei de-a doua economii mondiale. Desi si-a redus perspectiva, indicand ca este posibila o retrogradare pe termen mediu, agentia a confirmat ratingul IDR al Chinei la „A+”. Fitch a prognozat o incetinire a cresterii economice a Chinei la 4,5% in 2024, de la 5,2% anul trecut, spre deosebire de Citi si de Fondul Monetar International,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

