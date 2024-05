Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Sighetu Marmației informeaza ca, pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare, incepand de luni, 8 aprilie, strada Vasile Alecsandri (sectorul cuprins intre Piața Libertații – pana la intrarea in Piața agroalimentara) se va inchide atat accesului auto, cat și circulației pietonale.…

- Ieri, 22 martie 2024 a avut loc Finala Cupei Romaniei la box masculin seniori 2024 pentru primele șapte categorii de greutate. Primarul din Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, a transmis un mesaj de felicitare catre caștigatorii și participanții la finala Cupei Romaniei la Box masculin seniori 2024,…

- Primarul din Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, impreuna cu echipa sa, anunța un proiect de reabilitare a fațadei Liceului Pedagogic Taras Sevcenko, situat pe strada Vasile Alecsandri. Aceasta inițiativa face parte dintr-un efort mai amplu de a transforma zona in jurul liceului in una dintre cele mai…

- In urma demersurilor efectuate, s-a reușit obținerea a 600.000 lei pentru reabilitarea cladirii Substației de Ambulanța din Sighetu Marmației. Banii au fost alocați de Guvernul Romaniei pe Legea Bugetului de Stat pentru anul 2024 cu ajutorul deputatilor Gabriel-Valer Zetea, Simon Gheorghe și senatorul…

- Sub titlul „PATRU ANI DE MANDAT IN CARE AM FACUT!”, primarul Vasile Moldovan a subliniat reabilitarea strazii Constantin Dobrogeanu Gherea, una dintre lucrarile de infrastructura de amploare desfașurate in oraș. Investiția in reabilitarea acestei strazi a insumat 1.764.088,43 lei, fonduri provenite…

- Primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, prezinta o noua realizare pentru oraș: reabilitarea strazii Avram Iancu. Aceasta investiție importanta in infrastructura a fost realizata cu succes in timpul mandatului sau de patru ani. Reabilitarea strazii Avram Iancu a implicat o investiție…

- Primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan anunța deschiderea a unei noi gradinițe in oraș. Situata pe strada Gheorghe Șincai, aceasta gradinița cu trei sali de grupa este pregatita sa-și primeasca primii prichindei din comunitate. In prezent, se lucreaza intens la finalizarea detaliilor…

- In ultimii patru ani, municipiul Sighetu Marmației a fost martorul unor transformari semnificative, cu accent pe imbunatațirea infrastructurii și a calitații vieții locuitorilor sai. Printre realizarile remarcabile ale acestui mandat se numara reabilitarea strazii Rodnei, o investiție de amploare ce…