- Presedintele Klaus Iohannis a atransmis un mesaj prin care mentioneaza ca Romania condamna ferm atacul Iranului impotriva Israelului. De asemenea, seful statului face apel la evitarea unei escaladari a conflictului in zona. 39; 39;Romania condamna in cei mai fermi termeni atacul Iranului impotriva Israelului.…

- Un caine robot Spot, fabricat de Boston Dynamics și folosit de poliția din Massachusetts, a fost impușcat in timpul unui conflict care a avut loc in Cape Cod, Massachusetts. Acesta ar fi primul incident in care un astfel de caine robot este impușcat „in timpul programului” și este anunțat ca o dovada…

- Atacul asupra unei sali de concerte de langa Moscova a fost un act "josnic" care il jignește pe Dumnezeu, a declarat Papa Francisc. Vorbind in Piața Sfantul Petru dupa slujba din Duminica Floriilor, acesta a spus ca gandurile sale sunt alaturi de victime, relateaza Sky News."Imi incredințez…

- Romania condamna alegerile ruse in teritoriile ocupate temporar si anexate ilegal ale Ucrainei, precum si deschiderea sectiilor de votare in regiunea transnistreana a Republicii Moldova si in regiunile Georgiei, Abhazia si Osetia de Sud, alegerile din aceste zone fiind ilegitime, ilegale si incalca…

- Alegeri Rusia 2024. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamna deschiderea secțiilor de votare rusești din regiunea transnistreana a Republicii Moldova și in regiuni din Georgia, precum și in teritoriile ocupate din Ucraina.

- Intr-o intalnire ce va avea loc luni la Melbourne, liderii țarilor membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), impreuna cu Australia, planuiesc sa emita o declarație comuna prin care sa condamne "amenințarea sau utilizarea forței" ca mijloc de rezolvare a conflictelor regionale, fiind…

- In provincia spaniola Ciudad Real (comunitatea autonoma Castilia-La Mancha), fermierii locali au varsat peste 25 de mii de litri de vin franțuzesc in timpul unui protest. Informația a fost relatata pe rețeaua de socializare X de una dintre organizațiile agricole care au organizat manifestația, relateaza…