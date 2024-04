Stiri pe aceeasi tema

- O hotarare recent adoptata de presedintele Zelensky ii obliga pe barbați sa se intoarca in Ucraina daca au nevoie sa-și inlocuiasca pașapoartele, dar atunci o parte dintre ei, cei cu varste cuprinse intre 18 și 60, risca sa fie recrutați in armata.

- Razboi in Ucraina, ziua 793. Autoritațile poloneze anunța ca sunt pregatite sa-i trimita in țara lor pe ucrainenii apți de lupta. Polonezii nu au oferit detalii. Anunțul apare la puțin timp dupa ce Ucraina a interzis serviciile consulare pentru barbații c

- Autoritatile din Ucraina au suspendat pana la noi ordine serviciile consulare pentru cetatenii care au varsta mobilizarii si care traiesc in strainatate cu exceptia celor necesare pentru revenirea in Ucraina, informeaza marti o linie de asistenta telefonica a guvernului, in ceea ce pare a fi o masura…

- Guvernul american a respins duminica speculațiile privind o presupusa implicare a Ucrainei in atacul armat de la Moscova, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a sugerat o posibila legatura cu Ucraina. Vicepreședinta americana Kamala Harris a declarat intr-un interviu televizat ca nu exista “nicio…

- Razboi in Ucraina, ziua 748. Deputati ai partidului pro-Kremlin, Rusia Unita, au prezentat in Duma de Stat, un proiect de lege care declara ilegala predarea catre Republica Sovietica Socialista Ucraineana (RSS Ucraineana) a Crimeii in 1954.

- UPDATE:Serviciul de informații militare al Ucrainei, GUR, a anunțat ca a reușit un atac cibernetic asupra ministerului rus al apararii, in urma caruia a obținut software, coduri, și documente clasificate„Serviciul de informații ucrainean dispune acum de softurile de securitate a informațiilor și de…

- Ucrainenii se tot retrag - Forțele ucrainene s-au retras din satul Lastocikin, de pe frontul de la Avdiivka, a anunțat luni Dmitro Likovoi, purtatorul de cuvant al Grupului Strategic Operațional Tavriia. Armata ucraineana a declarat ca retragerea de aici ii va permite sa stavileasca mai bine inaintarea…