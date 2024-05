Stiri pe aceeasi tema

- Meta Platforms analizeaza posibilitatea de a realiza caști dotate cu inteligența artificiala și camere video, a relatat luni, 13 mai, The Information citand angajați familiarizați cu acest subiect, potrivit Reuters.O serie de companii, de la startup-uri la conglomerate, inclusiv Meta, cauta sa dezvolte…

- ChatGPT de la OpenAI se confrunta cu o concurența serioasa, pentru ca rivalul companiei, Anthropic, aduce chatbot-ul sau Claude pe iPhone. The post INTELIGENȚA ARTIFICIALA Concurența pentru ChatGPT: sistemul Claude de la Anthropic, introdus pe iPhone first appeared on Informatia Zilei .

- Peste jumatate dintre angajații romani afirma ca utilizeaza inteligența artificiala generativa la locul de munca, insa ramanem sub nivelul global de 70%, conform Raportului Global al Forței de Munca a Viitorului din 2023. The post INFLUENȚA TEHNOLOGIEI Jumatate dintre salariații din Romania afirma ca…

- Asa cum a promis in urma cu cateva luni, cand a lansat noua serie Galaxy S24, producatorul coreean a demarat procesul prin care noile sale instrumente de inteligenta artificiala sunt implementate si pe alte modele. Concret, Samsung aduce acum solutiile de AI pe seria Galaxy S23 (inclusiv S23 FE), Galaxy…

- Apple a fost destul de tacuta pana acum in ceea ce privește inteligența artificiala de pe smartphone-uri, dar totul este pe cale sa se schimbe odata cu iOS 18 și WWDC 2024, conferința anuala pentru dezvoltatorii software organizata de Apple. Nu doar ca ne așteaptam ca Apple sa anunțe noi funcții de…

- Comunicat de la Biroul de presa al Parlamentului European – Parlamentul European va adopta legea privind inteligența artificiala. Va vota noi norme pentru a se asigura ca inteligența artificiala (IA) este de incredere, sigura și respecta drepturile fundamentale ale UE, sprijinind in același timp inovarea.…

- O femeie de 81 de ani, care a plecat vineri de la domiciliu, este cautata sambata de polițiști și salvamontiși. Aceștia folosesc drone de cautare cu termoviziune, drone cu analiza imaginilor cu inteligența artificial și un caine de cautare in mediu natura