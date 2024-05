Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat vineri o ofensiva terestra in regiunea Harkov (nord-est) si a incercat "sa strapunga liniile de aparare" ucrainene, a anuntat Ministerul Apararii ucrainean, afirmand ca luptele continua in acest sector. Se estimeaza ca Rusia a adus in zona 70.000 de soldați și ia in considerare trei regiuni.

- Sistemele de aparare aeriana ale Ucrainei au distrus toate cele 10 drone de atac lansate de Rusia in cursul noptii, au declarat vineri fortele aeriene ucrainene, informeaza Reuters. Fortele aeriene au precizat ca Rusia a lansat si doua rachete antiaeriene ghidate, dar nu este clar ce s-a intamplat cu…

- "Sa ne rugam unii pentru altii. Cand ne apropiem cu totii unii de altii, nu mai suntem straini unii de ceilalti", afirma Zelenski imbracat intr-o camasa traditionala ucraineana- visivanka- si pantalonii sai de tip militar intr-o inregistrare video postata pe aplicatia de mesagerie Telegram, potrivit…

- „Scutul nostru aerian trebuie sa fie consolidat in mod semnificativ. Lucram la acest lucru cu toti partenerii nostri, ale caror decizii pot schimba natura acestui razboi si ne pot proteja orasele si satele de teroare. Dar, deja, de-acum soldatii nostri doboara cel putin o parte din rachete si majoritatea…

- Razboi in Ucraina, ziua 722. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca SUA nu vor renunța la susținerea Ucrainei chiar daca administrația președintelui Joe Biden a ramas fara bani pentru Kiev.