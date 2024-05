Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Oil Terminal S.A. a adoptat hotararea nr. 3 din data de 28.03.2024 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Decizia s a afisat in Monitorul Oficial al Romaniei pe 16 mai 2024. Avand in vedere prevederile Legii nr. 31 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele…

- Directorul Direcției Energie din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), Catalin Liviu Stanculescu, a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii anticoruptie, pentru trafic de influenta in forma continuata, informeaza vineri DNA, intr-un comunicat.Anchetatorii sustin ca in perioada iulie 2022-martie…

- Liviu Catalin Stanculescu, directorul Directiei Energie din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), a fost retinut de DNA pentru trafic de influenta, fiind acuzat ca a primit mita 13.000 de euro de la un om de afaceri, pentru a urgenta plata unor facturi restante catre firma acestuia din urma. In…

- Actionarii OMV Petrom au aprobat, in cadrul Adunarii Generale Ordinare, distribuirea de dividende de baza record de aproximativ 2,6 miliarde lei aferente anului financiar 2023, informeaza compania, printr-un comunicat, potrivit Agerpres. “In 2023 am inregistrat progrese extraordinare in implementarea…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Tomis SA a fost convocata pentru data de 27 mai 2024, ora 10.00, la sediul Societatii din Constanta, strada Stefan cel Mare nr. 36 40. Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe puncte, printre care se prezentarea si aprobarea raportului Consiliului…

- Complexul Energetic Oltenia va fuziona cu Institutul de proiectari miniere din Craiova. In acest sens a fost elaborat un proiect de fuziune care va fi supus prezentat acționarilor Complexului Energetic Oltenia in ședința din 10 mai. Administrația companiei au stabilit in urma discuțiilor și cu șefii…

- Societatea THR Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra SA 1992 are un portofoliu important de hoteluri, restaurante si alte active Consiliul de Administratie al Societatii THR Marea Neagra S.A., cu sediul in localitatea Eforie Nord, str. Traian nr. 1B, parter, intrunit la data de 27.03.2024, convoaca…

- Ministerul Energiei a desfiintat 19 posturi vacante la data intrarii in vigoare a Legii nr. 296/2023: 9 posturi vacante de functii publice de executie, 2 posturi vacante de functii contractuale de executie, 5 posturi vacante de functii publice de conducere. Totodata, Ministerul Energiei a desfiintat…