- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, s-a declarat deranjat, sambata, la Realitatea PLUS, ca secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, se comporta ca o „virgina politica”.

- In cadrul unei ședințe recente a Biroului Executiv Central al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), Grațiela Gavrilescu a primit mandat pentru a negocia alianțe in vederea alegerilor prezidențiale și parlamentare. In spațiul public au circulat informații conform carora PUSL ar fi in discuții cu…

- Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca au ajuns la contraziceri clare in ceea ce privește data alegerilor prezindențiale. In timp ce premierul susține ca decizia a fost deja luata și acestea se vor desfașura in septembrie, Președintele PNL nu neaga posibilitatea de a fi reprogramate in decembrie. Marcel Ciolacu…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a respins intr-o intervenție pentru B1 TV , ca se discuta in coaliție mutarea alegerilor prezidențiale. Acesta a precizat ca nu se discuta modificarea datei alegerilor prezidențiale, acestea fiind un subiect care va fi discutat de PSD-PNL dupa alegerile locale:…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a afirmat, vineri seara, ca nu se discuta acum modificarea datei alegerilor prezidentiale, ”este un subiect pe care il vom aborda dupa data de 9 iunie”. ”Este doar o speculatie care se face in legatura cu aceste alegeri. In momentul de fata cu totii evoluam…

- In ultima vreme, au aparut tot felul de informații cu privire la o posibila modificare a datei alegerilor prezidentiale. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, lamurește care este de fapt stadiul discuțiilor in coaliție, la acest moment. Ionut Stroe spune ca abia dupa alegerile din 9 iunie se va…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, se afla pe primul loc in intentiile de vot pentru alegerile prezidentiale, fiind urmat de liderul PSD Marcel Ciolacu, iar podiumul este completat de George Simion de la AUR, conform unui sondaj INSCOP, citat de Digi24.In ceea ce privește intenția de…

- Un sondaj al INSCOP arata ca secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, se afla pe primul loc in intentiile de vot la alegerile prezidentiale, cu 26%. Pe locul doi se afla prim-ministrul Marcel Ciolacu (24%), iar pe locul trei este liderul AUR, George Simion, cu 13%. Sondajul a fost facut in…