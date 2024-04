Stiri pe aceeasi tema

- ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie-Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 25 aprilie 2024, a inculpatului STANCULESCU CATALIN-LIVIU, directorul Directiei Energie din cadrul Complexului Energetic…

