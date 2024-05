Eurovision 2024: Malmö, orașul gazdă, în alertă! Ediția din 2024 a Eurovision se deschide la Malmo, in sudul Suediei, pe fondul razboaielor și controverselor, in special legate de participarea Israelului. In zilele acestea, Malmo, orașul gazda a ediției din acest an a Eurovision, este in alerta. Artiștii, care reprezinta cele 37 de țari participante la Eurovision Song Contest 2024, au sosit in […] The post Eurovision 2024: Malmo, orașul gazda, in alerta! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

