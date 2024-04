Directorul Direcției Energie din cadrul Complexului Energetic Oltenia, Catalin-Liviu Stanculescu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru infracțiunea de trafic de influența. Stanculescu e acuzat ca ar fi primit 13.000 de euro mita de la un administrator de firma. Conform procurorilor, in perioada 25.07.2022 – 23.03.2023, la diferite intervale de timp, Stanculescu ar fi primit in mod direct, pentru sine, suma totala de 13.000 euro de la administratorul unei societați aflate in raporturi contractuale cu CEO (martor), lasand sa se creada ca ar avea influența asupra Directoratului CEO,…