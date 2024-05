Stiri pe aceeasi tema

- Sedintele de licitatie vor fi organizate in datele de 23.05.2024 si 30.05.2024, ora 11:00, la sediul BDO Business Restructuring S.P.R.L., din Bucuresti, strada Invingatorilor nr. 24, Victory Business Center, Et. 4, Sector 3. Ofertantii care doresc sa participe la procedura de vanzare prin licitatie…

- Consiliul Local Cuza Voda, in baza H.C.L. nr. 65 ,66 ,68 2024, organizeaza licitatie publica in data de 06.06.2024, orele 13.00 in vederea vanzarii urmatoarelor suprafete de teren intravilan extravilan astfel:ndash; teren intravilan in Cuza Voda, strada Medgidiei nr. 1B, lot 1, judetul Constanta in…

- PRIMARIA ORAS NAVODARI organizeaza licitatie publica in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 56 mp, situat in orasul Navodari, str. Pescarusului fn, zona bloc R10, judetul Constanta. Pretul de pornire la licitatie este de 7,25 lei mp luna. Taxa de participare la licitatie este de 700 lei.…

- Anunț pentru vanzarea bunurilor imobile – Teren extravilan, in suprafața de 5.000 mp, in Sanmihaiu Roman. D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza, conform Publicatiei de vanzare nr 5967/12.04.2024, 107-13/12.04.2024, in data de 13.05.2024 ora 14.00 in localitatea Timisoara, str.…

- A fost aprobat un buget pentru continuarea activitații la hotelul Complexului Energetic Oltenia (CEO) din Targu Jiu. Astfel, activitatea la una din unitațile de cazare ale Complexului Energetic Oltenia va continua pentru inca patru luni. In acest sens, administrația companiei energetice a asigurat bugetul…

- Primaria Cuza Voda, judetul Constanta scoate la vanzare mai multe imobile. Potrivit documentului oficial, acestea apartin domeniului privat al Comunei Cuza Voda, dupa cum urmeaza: imobil teren, situat in intravilanul comunei Cuza Voda, Strada Medgidiei nr. 1B, lot 1, judetul Constanta, in suprafata…

- Cel mai valoros hotel al Complexului Energetic Oltenia (CEO) a fost evaluat la 3 milioane de euro și va fi scos la vanzare, alaturi de alte active, la jumatatea lunii mai. De unitatea de cazare au fost interesați in trecut mai mulți oameni de afaceri din Targu Jiu. a scos la vanzare patru active, Complexul…

- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA POARTA ALBA, cu sediul in Calea Bucuresti, nr. 25, judetul Constanta, C.F. 4515239, tel fax: 0241 853228, organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii unor terenuri intravilane in localitatea Poarta Alba dupa cum urmeaza: 1. Str. Calea Bucuresti, nr. 2S…