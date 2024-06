In fața iminentei perioade de canicula, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) pregatește o serie de controale riguroase in sectorul HORECA, vizand asigurarea calitații alimentelor și respectarea normelor de comercializare. Directorul general al Direcției Generale Control și Supraveghere Piața și Armonizare Europeana din ANPC, Paul Anghel, a anunțat ca acțiunile de supraveghere vor viza unitațile […] The post ANPC lanseaza controale riguroase in HORECA pentru a preveni riscurile alimentare in perioada caniculara appeared first on Puterea.ro .