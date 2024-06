Tragedie la EURO: Bărbat împușcat mortal de polițiști după un incident într-un fanzone la EURO 2024 Intr-un incident tragic la Hamburg, un barbat in varsta de 39 de ani a fost impușcat mortal de polițiștii germani dupa ce a amenințat cu un piolet un grup de suporteri olandezi intr-un fanzone. Barbatul, cetațean german, a fost izolat de polițiști dupa ce a refuzat sa cedeze avertismentelor și a continuat sa-i amenințe pe […] The post Tragedie la EURO: Barbat impușcat mortal de polițiști dupa un incident intr-un fanzone la EURO 2024 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

