Declin de aproape 5% al acţiunilor Tesla, miercuri, din cauza unei scăderi de 8,5% a livrărilor de vehicule în primul trimestru Compania a fabricat in primul trimestru 433.371 de vehicule. Productia de vehicule a scazut cu aproximativ 1,7% fata de un an mai devreme si cu 12,5% fata de trimestrulcanterior, nu la fel de puternic ca scaderea anuala de 8,5% a livrarilor. Tesla nu evidentiaza vanzarile dupa model, dar a raportat ca a produs 412.376 de masini Model 3/Y si a livrat 369.783. Compania a produs 20.995 dintre celelalte modele ale sale si a livrat 17.027. In aceeasi perioada a anului trecut, producatorul de automobile electrice a raportat livrarea a 422.875 de vehicule si productia de 440.808 vehicule. In al patrulea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

