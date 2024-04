Un influencer rus a marturisit ca i-a provocat moartea fiului sau de o luna, dupa ce a vrut ca acesta sa traiasca din lumina soarelui in loc de a se hrani cu mancare, relateaza cotidianul britanic The Sun. Maxim Lyutyi, in varsta de 44 de ani, și-a schimbat pledoaria dupa ce copilul sau, Kosmos, a […] The post Un influencer rus, raw-vegan, și-a lasat baiatul de o luna sa moara, hranindu-l „cu lumina soarelui” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .