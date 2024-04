Un gimnast in varsta de 15 ani din lotul național ar fi fost torturat de doi colegi in cantonamentul de la Reșița. Poliția a anunțat ca a deschis dosar penal pentru lovire și alte violențe și lipsire de libertate. Baiatul de 15 ani din Lugoj, component al lotului masculin de juniori la gimnastica, a fost […] The post Gimnast din lotul național, torturat de colegi in cantonament. L-au legat de calorifer și l-au tuns appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .