- In Rusia a inceput ultima zi a scrutinului prezidential, in care Vladimir Putin vizeaza sa obțina al cincilea mandat de președinte. Tot astazi, opoziția da un nou test, chemandu-i pe ruși sa protesteze impotriva regimului de la Kremlin intr-o acțiune denumita „Pranz impotriva lui Putin”. Mai mult de…

- Vladimir Putin a facut o noua declarație șoc miercuri, cand a susținut ca Belgia iși datoreaza existența Rusiei, iar publicația Politico noteaza ironic ca pseudo-istoricul rus Putin a predat ”o noua lecție de istorie”. Vladimir Putin a susținut ca Belgia „a aparut pentru prima data pe harta lumii ca…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca singurul regret pe care il are in legatura cu razboiul din Ucraina este ca nu a inceput mai devreme. Intr-un interviu acordat miercuri seara pentru postul de televiziune Russia 1, citat de Radio Liberty, Putin a declarat: „Singurul lucru pe care il putem…

- Romania a trimis Ucrainei 15 convoaie cu ajutoare militare si va ajuta la antrenarea pilotilor ucraineni pe avioane F-16, spune Centrul pentru Comunicare Strategica, o organizatie oficiala a guvernului ucrainean pentru combaterea dezinformarii, care a publicat un videoclip de multumire la adresa Romaniei.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a spus jurnalistului american conservator Tucker Carlson, intr-un lung interviu difuzat joi, ca o infrangere pentru Rusia in Ucraina este „imposibila”. Peste 10 milioane de vizualizari a inregistrat interviul jurnalistului american Tucker Carlson cu Vladimir Putin…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat ca teritoriile ucrainene aflate in prezent sub ocupație trebuie sa fie pe deplin integrate cu Federația Rusa pana in anul 2030. Putin a anunțat ca, in urmatorii șase ani, regiunile ocupate „trebuie sa ajunga la nivelul intregii Rusii” prin dezvoltarea in anumite…

- Razboiul Rusiei impotriva Ucrainei a erodat controlul președintelui rus Vladimir Putin asupra puterii, a slabit armata rusa și a alimentat un ”curent subteran de nemulțumire” in interiorul țarii, a afirmat William Burns, directorul Agenției Centrale de Informații (CIA) a SUA. Intr-un material publicat…

- Puternica Agenție Centrala de Informații (CIA) a lansat un videoclip incercand sa convinga rușii nemulțumiți sa-și toarne proprii lideri. Este al treilea videoclip de pana acum, despre care agenția susține ca este o tactica eficienta. CIA afirma ca exploateaza nemulțumirea tot mai ridicata a rușilor…