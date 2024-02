Președintele rus Vladimir Putin a anunțat ca teritoriile ucrainene aflate in prezent sub ocupație trebuie sa fie pe deplin integrate cu Federația Rusa pana in anul 2030. Putin a anunțat ca, in urmatorii șase ani, regiunile ocupate „trebuie sa ajunga la nivelul intregii Rusii” prin dezvoltarea in anumite „domenii-cheie”. Discursul a zugravit o imagine roz […] The post Planul lui Putin pentru teritoriile ocupate in Ucraina. Ce se va intampla in urmatorii 6 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .