- Parchetul General a anuntat oficial, vineri, punerea sub acuzare a fostului presedinte Ion Iliescu pentru savarsirea de infractiuni contra umanitatii, in dosarul Mineriadei din iunie 1990. „In cauza cunoscuta generic sub denumirea ‘Mineriada din 13-15 iunie 1990’, procurorii militari din cadrul Sectiei…

- Astazi este o zi importanta in economia audierilor in dosarul Mineriadei din 1990, și anume ca Ion Iliescu va fi audiat la domiciliu, motivația fiind varsta și starea de sanatate. Astazi, Ion Iliescu, audiat la domiciliu in dosarul Mineriada Dupa ce pe 16 aprilie era semnata solicitarea Parchetului…

- Parchetul General a anuntat punerea sub acuzare a fostului premier Petre Roman si a fostului vicepremier Gelu-Voican Voiculescu pentru savarsirea de infractiuni contra umanitatii, in dosarul Mineriadei din iunie 1990. De asemenea, au fost pusi sub acuzare fostul director al SRI Virgil Magureanu, Adrian…

- Dupa ce președintele Iohannis semna cererea de trimitere in judecata formulata pe numele lui Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu, asistam la o lovitura dura pentru fostul presedinte Ion Iliescu, și totul se intampla vineri, 26 aprilie 2024, in dosarul Mineriadei. Asistam la o lovitura dura pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a aprobat urmarirea penala a lui Petre Roman și Gelu-Voican Voiculescu in dosarul Mineriadei din 1990, pentru infracțiuni contra umanitații și a transmis ministrului justitiei solicitarile aprobate in acest sens. La inceputul lunii, presa a relatat faptul ca acest aviz va…

- Presedintele Klaus Iohannis a aprobat, astazi, solicitarile procurorilor de a declansa urmarirea penala impotriva celor doi pentru infractiuni contra umanitatii si a trimis cererile catre ministrul justitiei. In acelasi dosar, presedintele Klaus Iohannis a aprobat, tot in aceasta luna, urmarirea penala…

- Fostul președinte, azi ajuns la 94 de ani, ar putea fi urmarit penal in dosarul Mineriadei din iunie 1990, cu alte cuvinte vorbim de noi probleme pentru Ion Iliescu. Ion Iliescu și Mineriada din 1990 Romania anului 1989, incep demonstrațiile de la Timișoara, ulterior din 22 decembrie și la București,…

