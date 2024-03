Mai multe explozii au fost auzite la Kiev in cursul acestei dimineți, dupa ce sirenele de raid aerian au sunat in capitala ucraineana. In jurul orei locale 10:30, SkyNews relata ca primarul Kievului, Vitali Kliciko, a pus un avertisment pe Telegram: „Explozii in capitala. Mergeți de urgența in adaposturi!” In cartierul Novopecerski Lipki ar fi […] The post VIDEO. Alerta in Ucraina. Rușii lovesc Kievul cu rachete hipersonice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .