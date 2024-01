Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a indemnat statele membre sa impuna ”consecințe” asupra Israelului daca premierul ministru Benjamin Netanyahu continua sa se opuna la crearea unui stat palestinian, potrivit unui document citat de Financial Times (FT). Bruxelles-ul incearca sa intensifice presiunea asupra Israelului…

- Kievul și Bruxelles-ul elaboreaza masuri de protecție pentru a face imposibila in viitor blocarea frontierelor terestre ale Ucrainei și Uniunii Europene, a declarat miercuri ministrul adjunct ucrainean al infrastructurii, Serhi Derkach, potrivit Reuters. Saptamanile de blocaje ale șoferilor polonezi…

- Casa Alba a anuntat ca asistenta acordata Ucrainei de catre SUA pentru a contracara invazia rusa a „incetat complet”, din cauza lipsei unui acord in Congres pentru a continua sprijinirea autoritatilor de la Kiev. „Asistenta pe care le-o ofeream a incetat acum”, a declarat intr-o conferinta de presa…

- De la 1 ianuarie 2024, Belgia preia de la Spania presedintia rotativa a Uniunii Europene, pentru urmatoarele sase luni. Belgia detine presedintia rotativa pentru a 13-a oara, intr-un moment in care Uniunea Europeana se afla la o rascruce de drumuri, confruntandu-se cu consecintele razboiului din Ucraina,…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, și-a menținut vineri decizia de a se opune unui de ajutor de 50 de miliarde de euro al Uniunii Europene pentru Ucraina și a declarat ca ar putea in continuare sa opreasca aderarea Kievului la UE.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) il va convoca pe ambasadorul Rusiei dupa ce a fost descoperit un crater de drona in apropierea graniței cu Ucraina, se arata intr-un comunicat emis joi de MAE. „Ministerul Afacerilor Externe protesteaza ferm fata de incidentul generat de prabusirea necontrolata a…

- „Exista asteptari ca, la summit, Consiliul European poate si trebuie sa decida cu privire la inceperea negocierilor de aderare cu Ucraina”, spune Orban in scrisoarea sa catre presedintele Consiliului European, Charles Michel, care are data de luni si a fost vazuta de Bloomberg. „Avand in vedere nivelul…

- Uniunea Europeana a livrat Ucrainei aproximativ 300.000 din milionul de obuze promise pana in prezent, a declarat miercuri ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, in timp ce participa la o reuniune NATO la Bruxelles, potrivit Reuters. Vorbind cu reporterii in marja evenimentului, Kuleba a cerut…