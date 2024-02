Secretarul general al NATO i-a chemat pe europeni sa-si mareasca productia de arme pentru a creste livrarile catre Ucraina si preveni o confruntare cu Moscova „care ar putea dura zeci de ani”. La mai putin de o saptamana inainte de reuniunea ministrilor Apararii din NATO la Bruxelles, pe 15-16 februarie, Jens Stoltenberg a insistat ca […] The post Șeful NATO cere Europei sa fie pregatita pentru o confruntare cu Rusia care ar putea dura decenii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .