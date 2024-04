Telefonul tău te ascultă în timp ce vorbeşti cu apropiaţii, iar informaţiile ajung în online. Iată cum dezactivezi „funcţia-spion”! Ai observat, probabil, de mai multe ori, ca retelele de socializare iti recomanda diverse bunuri si servicii despre care tocmai ai discutat cu apropiatii tai la telefon. Google poate asculta utilizatorii telefoanelor mobile prin intermediul microfonului inserat in interiorul lor. Inregistrarile pot fi ulterior utilizate pentru a direcționa reclamele catre utilizatori. Reclame afisate conform intereselor […] The post Telefonul tau te asculta in timp ce vorbesti cu apropiatii, iar informatiile ajung in online. Iata cum dezactivezi „functia-spion”! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a dat dezlegare unui credincios sucevean sa citeasca rugaciunile de pe telefonul mobil. ”Aș dori, daca se poate, sa imi dați un raspuns la aceasta nelamurire pe care o am. Rugaciunile, de orice fel, le putem citi și de pe telefon cautate pe Google sau…

- EMIL BOC: Pregatiri pentru recolta viitoare de roșii: am sapat terenul, in aprilie il mai sap inca o data și plantez rasadurile de roșii! The post Clujul, cel mai scump oraș din țara. Localnicii ajung in sapa de lemn. Emil Boc, prima victima appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…

- Informațiile se mișca mai repede decat oricand in prezent și pot veni din diverse (și numeroase) surse. Deși nu ducem lipsa de informații online, poate fi greu de știut daca unele surse sunt credibile sau nu. Astazi, cu ocazia Ziua internaționala a verificarii informațiilor (International Fact-Checking…

- UPDATE: Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Oana Sivache, a fost plasata sub control judiciar. Dupa audierile care au avut loc astazi, procurorii anti-corupție au decis plasarea directorului ASSMB sub control judiciar, pentru 60 de zile. La ieșirea din…

- Klaus Iohannis este ironizat de romani dupa ce a anunțat ca ținteșe funcția de Secretar General al NATO. Din cele peste 900 de like-uri, jumatate sunt cu fața zambareața, semn ca romanii au luat in ras declarațiile președintelui. Dupa 10 ani in funcția de președinte al Romaniei, Klaus Iohannis dorește…

- Tik Tok lanseaza un centru european de moderare electorala. Informațiile de utilitate in contextul alegerilor vor fi disponibile, in limba locala, pentru fiecare dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Tik Tok va lansa in aplicație un centru electoral in limba locala pentru fiecare dintre…

- La cateva zile dupa ce s-a aflat ca Jador a fost descalificat de la Survivor All Stars, dupa ce ar fi fugit dupa iubita lui, Oana Ciocan, fosta Razboinica la Survivor Romania, artistul a facut un gest neașteptat. In acest fel, cantarețul de manele a confimat povestea de dragoste pe care o are cu fosta…

- Mozilla vine cu un nou serviciu care promite sa elimine automat toate datele personale din mediul online. Monitor Plus este varianta extinsa a serviciului Mozilla Monitor, care anunța in mod gratuit daca mailul a facut parte dintr-o incalcare a securitații.