- Oana Sivache, șefa Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), și Ioan-Bogdan Furtuna, managerul interimar al Spitalului Colțea, au fost puși sub control judiciar de DNA pentru luare, respectiv dare de mita.

- Cornel Dinicu, patronul complexului turistic din Tohani unde au murit opt oameni in incendiul din 26 decembrie 2023, scapa de arestul la domiciliu si va fi cercetat sub control judiciar, a hotarat, luni, Judecatoria Ploiesti. Decizia nu este definitiva, informeaza Agerpres. Conform portalului instantelor…

- Fostul parlamentar și prefect de Gorj, Dan Ilie Morega a fost pus sub control judiciar pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere. Masura a fost dispusa de procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1 București. „Din probele administrate in cauza…

- UPDATE: Ministerul Sanatatii anunta ca 18 spitale din toata tara sunt afectate de atacul cibernetic masiv de tip ransomware. In cursul noptii de 11 spre 12 februarie 2024 a avut loc un atac cibernetic masiv de tip ransomware asupra serverelor de productie pe care ruleaza sistemul informatic HIS. Ca…

- UPDATE: In urma cu puțin timp, luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale – DGPMB au patruns in imobil și l-au imobilizat pe barbat. In urma intervenției, nici barbatul și nici forțele de ordine nu au suferit vatamari. Știre inițiala: Este alerta in Capitala. Un barbat a amenințat o femeie cu moartea,…

- Administratia Spitalelor și Serviciilor Medicale București cere de urgența Guvernului sa deblocheze angajarile in sistemul de sanatate. Cel puțin in București, spitalele sunt la un pas de colaps din cauza crizei de personal și taierilor de fonduri. Directorul general al Administratiei Spitalelor si…