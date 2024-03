Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinicu, patronul complexului turistic din Tohani unde au murit opt oameni in incendiul din 26 decembrie 2023, scapa de arestul la domiciliu si va fi cercetat sub control judiciar, a hotarat, luni, Judecatoria Ploiesti. Decizia nu este definitiva, informeaza Agerpres.Conform portalului instantelor…

- Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, a fost scos marți din arest și dus la Tohani pentru a se face reconstituirea tragediei din ziua in care au murit carbonizate 8 persoane, printre care și 3 copii. Patronul Fermei Dacilor, insoți de procurorul de caz, polițiști și criminaliști, le explica pas…