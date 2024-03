Stiri pe aceeasi tema

- Procesul in care este judecat Vlad Pascu, tanarul care, drogat fiind, a omorat doi studenți, in accidentul rutier pe care l-a provocat in stațiunea 2 Mai, a inceput, joi, cu o amanare de cateva ore. Timp in care instanța a decis, in paralel, ca Pascu sa ramana in continuare in arest preventiv. Parintii…

- Un tanar din Timișoara a venit drogat la examenul pentru permis, iar polițistul examinator și-a dat seama ca este ceva in neregula cu respectivul candidat. Inconștiența consumatorilor de substanțe interzise surprinde pe zi ce trece. Este și cazul unui barbat de 33 de ani din județul Timiș. Acesta s-a…

- Patronul Fermei Dacilor, Cornel Dinicu, se afla, marti, la sediul Parchetului General, unde asista la efectuarea perchezitiei informatice in cadrul anchetei deschise in urma incendiului devastator care a izbucnit la complexul turistic in dimineata zilei de 26 decembrie 2023 si care s-a soldat cu opt…

- O tanara in varsta de 23 de ani, din Italia, a preferat sa mearga la inchisoare in loc sa stea in continuare in arest la domiciliu deoarece nu mai suporta sa imparta casa cu propria mama. Tanara a fost prinsa cu un kilogram de substanțe narcotice ilegale asupra ei, pe insula Ischia, unde a mers […]…

- Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, a fost scos marți din arest și dus la Tohani pentru a se face reconstituirea tragediei din ziua in care au murit carbonizate 8 persoane, printre care și 3 copii. Patronul Fermei Dacilor, insoți de procurorul de caz, polițiști și criminaliști, le explica pas…

- Ramasitele celei de a opta victime a incendiului de la Ferma Dacilor au fost identificate. Acestea apartin fiului de 11 ani lui Lucian Ene, apropiat al proprietarului real al pensiunii, Cornel Dinicu. Lucian Ene si inca unul dintre fiii sai au murit si ei in incendiu. ”Cu ocazia efectuarii cercetarii…

- Dupa mai bine de 12 ore de audieri, Cornel Dinicu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar pentru cei doi asociați ai sai a fost instituit arestul la domiciliu. Avocații apararii au contestat deja decizia, iar patronul fermei ar fi declarat in fata instanței ca pierderea unui fiu in acest incendiu…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova efectueaza, marți dimineața, opt percheziții la administratorii firmei Ferma Dacilor și Primaria Gura Vadului, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora, mai multe persoane sunt audiate la aceasta ora, printre care și patronul…