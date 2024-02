Culmea tupeului: un tânăr a venit drogat la examenul pentru permisul de conducere Un tanar din Timișoara a venit drogat la examenul pentru permis, iar polițistul examinator și-a dat seama ca este ceva in neregula cu respectivul candidat. Inconștiența consumatorilor de substanțe interzise surprinde pe zi ce trece. Este și cazul unui barbat de 33 de ani din județul Timiș. Acesta s-a prezentat la proba practica pentru obținerea […] The post Culmea tupeului: un tanar a venit drogat la examenul pentru permisul de conducere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

