- ​Guvernul se intrunește din nou vineri, avand un singur punct pe agenda de lucru: adoptarea proiectului de ordonanța de urgența privind comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Actul s-a aflat in analiza și in ședința de Guvern de joi, dar nu a fost adoptat in lipsa de avize. Executivul…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, luni seara, ca actualul primar al Capitalei, Nicusor Dan, a pierdut patru ani din viata bucurestenilor pentru ca nu ii place sa faca administratie, motiv pentru care „trebuie sa plece acasa”. Potrivit liderului social-democraților, Coaliția va gasi cel mai bun candidat,…

- Patronul Fermei Dacilor, Cornel Dinicu, ramane in arest la domiciliu in dosarul in care este acuzat de distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru. Decizia de vineri a Tribunalului Prahova este definitiva, conform Agerpres. Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii de la Tribunal…

- Guvernul va prelungi plafonarea adaosului comercial pentru inca 60 de zile prin Ordonanța de Urgența. Vor ramane primele 16 alimente de baza si, de asemenea, ar putea fi adaugate pe aceasta lista untul, gemul si carnea de miel. In schimb, vor disparea de pe aceasta lista acele alimente consumate in…

- Premierul Marcel Ciolacu a izbucnit la adresa celor care critica noua lege a pensiilor. El a spus ca s-a saturat sa vada tot felul de specialiști și politicieni care intreaba toata ziua pe la televizor de unde avem bani de pensii. Ciolacu i-a numit pe aceștia ”mai, magarilor” și ii acuza ca baga frica…

- Este vorba despre un proiect de Ordonanța de Urgența (OUG) lansat in dezbatere publica de catre Ministerul Agriculturii, care vizeaza acordarea unui ajutor financiar fermierilor afectați de diverse probleme. Fermierii vor putea accesa de la banci un credit de pana la 280.000 de euro in cinci ani cu…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca se deblocheaza angajarile din Sanatate și Asistența Sociala, astfel ca toate spitalele care au deficit vor putea face angajari. ”Așa cum am promis, deblocam astazi angajarile pentru aproape 8.000 de posturi in Sanatate și Asistența Sociala! Astfel, toate spitalele…

- Educația nu poate primi 5% peste majorarea inițiala de 20% pentru salariile profesorilor, prevazuta deja in buget, Casa Naționala de Asigurari de Sanatate nu mai primește 5% pentru ca exista deja o majorare a salariilor, decisa in parlament, iar aceeași situație se regasește și la ANAF, conform unor…