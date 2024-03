Familia Andreei Morega, studenta ucisa de iubit cu 30 de lovituri de cuțit este urmarita de ghinion, La o zi dupa inmormantarea Andreei, o noua tragedie a lovit familia din județul Gorj. A murit și verișorul tinerei. Joi, 28 martie, au fost momente dramatice in localitatea natala a studentei la Medicina. Parinții, rudele și prietenii […] The post O noua tragedie in familia Andreei, studenta ucisa la Timișoara: verișorul Eduard a murit la o zi de la inmormantarea ei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .