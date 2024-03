Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Dragomir este suspectul principal in uciderea studentei de la Facultatea de Medicina din Timișoara. Tanarul și-a recunoscut fapta și a oferit mai multe detalii magistraților care se cupa de cazul infiorator.

- In timp ce familia și apropiații o plang pe Andreea și se pregatesc sa o conduca pe ultimul drum, anchetatorii au stabilit cum a murit tanara, ucisa de iubitul ei, care, din exterior, parea un tanar studios și cu frica de Dumnezeu. S-a constatat ca Mirel, student la randul lui la doua facultați, Medicina…

- Studenta de la Facultatea de Medicina din Timisoara, in varsta de 21 de ani, a murit dupa ce iubitul ei, student atat la Facultatea de Medicina, cat si la Facultatea de Teologie, un tanar de 23 de ani, a injunghiat-o de aproximativ 30 de ori cu un cuțit, relateaza News.ro. Potrivit anchetatorilor, fata…

- Studenta de la Facultatea de Medicina din Timisoara, in varsta de 21 de ani, a murit dupa ce iubitul ei, student si el atat la Facultatea de Medicina, cat si la Facultatea de Teologie, un tanar de 23 de ani, a lovit-o de aproximativ 30 de ori cu un cutit. Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Tanarul student la Facultatea de Medicina din Timisoara care si-a ucis iubita, studenta si ea la aceeasi facultate, cu mai multe lovituri de cutit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de omor. El ar fi ucis-o pe fata din gelozie, dupa o cearta.

- Mirel Dragomir, tanarul din Caraș-Severin, student la Medicina și Teologie, și-a ucis iubita, in varsta de 21 de ani, fara nicio urma de regret. Individul ar fi recurs la fapta odioasa din cauza geloziei, este ipoteza luata in calcul de anchetatori. Mirel Dragomir este principalul suspect in cazul…

- Andreea și-a gasit sfarșitul la varsta de 21 de ani, dupa ce a fost ucisa cu sange rece de propriul ei iubit. Mesaje de durere in memoria studentei la Medicina. Tanara a fost descoperita injunghiata.