- O fetita de doi ani a fost transportata la spital, luni, dupa ce a cazut pe fereastra, de la etajul intai al blocului in care locuieste, in Sectorul 1 al Capitalei. Copila s-ar fi urcat pe pervaz in joaca. Potrivit Politiei Capitalei, politistii de la Sectia 1 au fost sesizati, luni dimineata, despre…

- O femeie de 31 de ani a murit, luni, dupa ce a cazut de la etajul 11 al unui bloc din Capitala. Politistii incearca sa stabileasca acum ce s-a intamplat. Potrivit unor surse judiciare este vorba despre o femeie, nascuta in Iran, care a cazut de la etajul 11 al unui bloc de pe Bulevardul […] The post…

- Familia Andreei Morega, studenta ucisa de iubit cu 30 de lovituri de cuțit este urmarita de ghinion, La o zi dupa inmormantarea Andreei, o noua tragedie a lovit familia din județul Gorj. A murit și verișorul tinerei. Joi, 28 martie, au fost momente dramatice in localitatea natala a studentei la Medicina.…

- Studenta de la Facultatea de Medicina din Timisoara, in varsta de 21 de ani, a murit dupa ce iubitul ei, student atat la Facultatea de Medicina, cat si la Facultatea de Teologie, un tanar de 23 de ani, a injunghiat-o de aproximativ 30 de ori cu un cuțit, relateaza News.ro. Potrivit anchetatorilor, fata…

- Coalitia de guvernare PSD-PNL se reuneste luni de la ora 11.00 pentru a definitiva candidaturile ce vor fi sustinute de ambele partide, la sectoarele Capitalei dar si sa stabileasca daca vor merge cu candidati comuni si lista comuna la alegerile locale, in mai multe orase municipiu din tara, precum…

- Armata Romana infiinteaza un batalion de drone militare Bayraktar, acesta urmand a fi operationalizat de Batalionul 184 Senzori si Aparare Antiaeriana din Timisoara. La inceputul lunii august 2022, Ministerul Apararii Naționale solicita aprobarea Parlamentului pentru achiziția, pentru Forțele Terestre…

- Un salvamontist aflat in timpul liber a murit, vineri, intr-o avalansa produsa in zona Balea Lac, in Muntii Fagaras. „Victima a fost adusa la Balea Cascada si urmeaza sa fie predata IML-ului. Victima era in varsta de 33 ani, angajat in SPJ Salvamont Sibiu”, a anuntat directorul Salvamont Sibiu, Dan…

- Un barbat de 68 de ani a sfarsit pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, in timp ce-si repara masina. Omul se afla sub autovehicul, cand cricul care-l sustinea a cedat, fiind strivit sub toata greutatea acestuia, potrivit Mediafax. „Un barbat, in varsta de 68 de ani și-a pierdut viața, in aceasta dimineața…