UPDATE: Politistii l-au identificat pe barbatul care l-a agresat pe soferul de autobuz din Timisoara. Acesta este acuzat de lovire si alte violente. "In urma verificarilor efectuate de politistii Sectiei 2 Timisoara, a fost identificat un tanar, in varsta de 24 de ani, banuit de comiterea infractiunii de lovire sau alte violente. In prezent acesta […]