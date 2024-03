Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Braila au oprit o masina condusa de un barbat care avea permisul suspendat si se afla sub influenta bauturilor alcoolice si drogurilor, iar in autoturism au fost gasite patru kilograme de aur si 400.000 de euro. Surse judiciare afirma ca barbatul este fiul unui cunoscut om de afaceri…

- Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a smuls din toc arma unui politist din județul Constanța chemat la o interventie. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au anuntat marti, ca un barbat de 43 de ani a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor…

- Pompierii au intervenit, marti dimineata, pentru stingerea unui incendiu produs la un vagon de tren, la Titu, in judetul Dambovita. ”Interventie in cazul unui incendiu produs la un vagon de tren in orasul Titu. Din primele informatii fara victime”, a anunțat ISU Dambovita. Pentru stingerea incendiului…

- Un actor a fost impușcat cu o arma tip airsoft, pe scena Teatrului Mihai Eminescu din Botoșani, și a ajuns la Spitalul de Urgența, dar este in afara pericolului. Tanarul actor a fost impușcat de un coleg de scena in timpul repetițiilor pentru piesa „Iubesc, iubesc, te iubesc” cu o arma de tip airsoft.…

- Politistii din SNPPC primeau 20% reducere la Ferma Dacilor. Presedintele SNPPC spune ca „nu e in atributiile noastre sa facem controale”. „Va informam ca Biroul teritorial SNPPC din IPJ Prahova a incheiat un nou parteneriat in domeniul turismului. Incepand din 8 iulie, membrii SNPPC&familiile beneficiaza…

- Un barbat din Ilfov și fiul sau au ajuns de urgența la spital dupa ce soacra acestuia i-ar fi otravit cu mercur. Femeia de 83 de ani ar fi vrut sa se razbune. Un barbat in varsta de 48 de ani din Bragadiru, judetul Ilfov, a alertat autoritatile si le-a spus politistilor ca, la cina, […] The post Incident…

- Un elev de clasa a cincea de la o scoala din Capitala a cazut, joi dupa-amiaza, de la etajul al treilea al unitatii de invatamant. Incidentul s-a produs la o unitate de invatamant privata din Sectorul 6. Elevul, care are 11 ani si este in clasa a cincea, a cazut de la etajul al treilea. […] The post…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual a anunțat ca, incepand de luni, timp de patru zile, protesteaza in fata Ministerului Finantelor, transmite Agerpres.ro. Polițiștii sunt nemulțumiți de marirea salariilor cu 5% care este o bataie de joc de genul ”Nicule, mai da-le ma 100…