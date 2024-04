O fată a căzut de la etajul 8 în timpul unei petreceri și a murit O fata de 15 ani din Brașov a murit dupa ce a cazut de la etajul 8 al unui bloc, de la balconul unui apartament in care era o petrecere. Polițiștii ancheteaza acum daca fata s-a aruncat singura sau a fost aruncata de la balcon. Poliția Brașov a fost sesizata duminica, la ora 2.00, printr-un […] The post O fata a cazut de la etajul 8 in timpul unei petreceri și a murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- O fata de 15 ani a cazut, in noaptea de sambata spre duminica, de la etajul 8 al unui bloc din Brașov și a murit, informeaza Mediafax. Polițiștii spun ca adolescenta s-ar fi aruncat.Poliția Brașov a fost sesizata duminica, la ora 2.

