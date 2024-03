Intervenții ca-n filme. Polițiștii vor ca nimic sa nu le mai stea in calea prinderii infractorilor și iși cumpara echipamente speciale pentru intrarea forțata in cladiri sau mașini. Rangi, clești pentru taierea fierului, topoare și dispozitive speciale de spargere se vor regasi in curand dotarea forțelor de ordine. Potrivit unui anunț de partcipare publicat in […] The post Polițiștii se pun pe spart uși. Cumpara rangi, topoare și alte dispozitive pentru intrarea forțata, de milioane de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .