- Se fac primele percheziții joi dimineața, in Capitala, la un posibil suspect in cazul femeii tranșate, al carui cadavru a fost descoperit pe un camp in vecinatatea A1, au precizat pentru G4Media surse din cadrul parchetului care coordoneaza ancheta.

- Femeia ucisa, transata si aruncata pe camp, langa autostrada A1, in Dambovita, este femeia data disparuta in Bucuresti. Potrivit unor surse, tanara avea 38 de ani si a fost data disparuta pe 6 martie 2024. Totodata, anchetatorii ar avea deja un cerc de suspecti in cazul oribilei crime.

- Mediul educațional din Ploiești este zguduit, in aceste zile, de inregistrarile șocante care au dezvaluit comportamentul abuziv al unei educatoare din cadrul Gradiniței nr. 47 din Ploiești. Cazul dezvaluit de Antena 3 prin care o educatoarea urla efectiv la un copil și il amenința ca ii va pune pe ceilalți…

- Directoarea școlii „Nicolae Titulescu” din București, Iudita Popteanu, va fi demisa, potrivit unor surse Antena 3 CNN. Potrivit surselor Antena 3 CNN, directorul va pleca de la conducerea școlii, indiferent de ce va arata ancheta poliției. Ministrul Educației, Ligia Deca, a prezentat situația, iar din…

- Marja de eroare in cazul radarului a fost stabilita la 10 kilometri pe ora, respectiv 10% din viteza de peste 100 de kilometri la ora, printr-un proiect de lege care amendeaza legislația rutiera. In cazul depașirii vitezei legale constatate prin radar, polițistul ar putea fi obligat sa aplice in favoarea…

- Un adolescent de 15 ani din București a fost prins de polițiști cu cinci pungi de droguri de mare risc. Minorul avea la el o jumatate de kilogram de cannabis, peste 130 de grame de ecstasy, dar și 30 de comprimate dintr-un medicament periculos. ”Politistii locali G.M si S.N. din cadrul Directiei Generale…

- Transportatorii și fermierii se afla vineri in cea de a treia zi de proteste, la intrarile in București, unde polițiștii și jandarmii au facut filtre și le interzic accesul din cauza ca nu au autorizație pentru a manifesta in Piața Victoriei. Joi seara a fost un scandal uriaș, la marginea Capitalei,…