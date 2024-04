Stiri pe aceeasi tema

- Detaliile dezvaluite in mediul public sugereaza o situație cutremuratoare și se pare ca Romania se confrunta cu un al doilea caz similar cu tragedia din Caracal. Ancheta continua in cazul uciderii Mirelei, o femeie de 38 de ani gasita tranșata pe un camp din apropierea autostrazii A1. Ce au descoperit…

- Detaliile aparute in spațiul public indica un scenariu terifiant: avem de-a face cu un al doilea caz Caracal in Romania. Ancheta continua in cazul uciderii Mirelei, femeia de 38 de ani gasita tranșata, pe un camp din apropierea A1. Ce au descoperit anchetatorii in casa cetațeanului turc, principalul…

- Principalul suspect in cazul femeii omorate și abandonate pe camp a fost reținut dupa ce a fost audiat toata noaptea. In casa acestuia au fost gasite urme de sange dar și alte probe importante. Este vorba despre un cetațean turc, stabilit in Romania de 20 de ani. Percheziția acasa la el a ținut peste…

- Polițiștii sunt tot mai aproape de a-l identifica pe calaul Mirelei, femeia omorata și tranșata pe campul din satul Olteni, din apropierea Autostrazii A1. Un afacerist turc a devenit principalul suspect in cazul crimei odioasei. Joi, 11 aprilie, anchetatorii au descins in cartierul Rahova, din București,…

- Polițiștii au un suspect in cazul femeii omorate al carei trup a fost gasit pe un camp, la marginea autostrazii A1, in Dambovița. Potrivit unor surse Antena 3 presupusul criminal este un barbat din București, cel mai probabil un client al victimei. Polițiștii au facut percheziții, in aceasta dimineața,…

- Informații de ultima ora in cazul anchetei derulate dupa descoperirea șocanta facuta in urma cu cateva zile pe un camp de langa autostrada A1. Joi dimineața s-a aflat ca anchetatorii fac percheziții in cazul femeii al carei corp tranșat a fost gasit langa autostrada A1. Potrivit unor surse judiciare…

- Ies la iveala noi informații cu privire la femeia gasita moarta pe campul din satul Olteni, in apropiere de ieșirea de pe Autostrada A1. Criminaliștii incearca sa identifice persoana decedata, dar și pe cel care a comis oribila crima. Sambata de dimineața in acea zona a avut loc o desfașurare de forțe…

- Un brasovean in varsta de 25 de ani a fost retinut in cazul ramasitelor umane gasite langa localitatea argeseana Dragoslavele, in decembrie 2023, conform Agerpres.roPotrivit unui comunicat transmis sambata de Parchetul de pe langa Tribunalul Arges, suspectul retinut este fiul victimei.La data de 26…