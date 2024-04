Detalii de ultimă oră! Percheziții la un suspect în cazul femeii tranșate și aruncate lângă autostrada A1 Informații de ultima ora in cazul anchetei derulate dupa descoperirea șocanta facuta in urma cu cateva zile pe un camp de langa autostrada A1. Joi dimineața s-a aflat ca anchetatorii fac percheziții in cazul femeii al carei corp tranșat a fost gasit langa autostrada A1. Potrivit unor surse judiciare citate de stiripesurse.ro, se fac primele […] The post Detalii de ultima ora! Percheziții la un suspect in cazul femeii tranșate și aruncate langa autostrada A1 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ACUM sunt in desfașurare primele percheziții in Capitala, la un posibil suspect in cazul femeii tranșate, al carui cadavru a fost descoperit pe un camp in vecinatatea A1, in județul Dambovița. Șocanta descoperire a fost facuta vineri, 5 aprilie, in proximitatea bretelei de ieșire de pe autostrada…

- Se fac primele percheziții joi dimineața, in Capitala, la un posibil suspect in cazul femeii tranșate, al carui cadavru a fost descoperit pe un camp in vecinatatea A1, au precizat pentru G4Media surse din cadrul parchetului care coordoneaza ancheta.

- Ultima ora! Percheziții la un suspect in cazul femeii tranșata și aruncata pe autostradaAnchetatorii fac in aceasta dimineața percheziții in cazul femeii, al carei corp tranșat a fost gasit langa autostrada A1, Surse apropiate anchetei au spus pentru STIRIPESURSE.

- Rasturnare de situație in cazul femeii ucise, tranșate și aruncate pe un camp langa București. Din cercetarile facute de polițiști pana la acest moment a reieșit faptul ca aceasta era prostituata.

- Ies la iveala noi informații cu privire la femeia gasita moarta pe campul din satul Olteni, in apropiere de ieșirea de pe Autostrada A1. Criminaliștii incearca sa identifice persoana decedata, dar și pe cel care a comis oribila crima. Sambata de dimineața in acea zona a avut loc o desfașurare de forțe…

- O tanara de 20 de ani a ajuns la spital, sambata dimineața, dupa ce s-a urcat pe un tren in apropiere de Gara din Cluj-Napoca și s-a electrocutat. Aceasta mai era insoțita de inca o persoana.

- Noi detalii pe cazul din maternitatea de la Edineț, unde o femeie de 36 de ani a nascut un bebeluș cu doua capete. Potrivit medicului de familie, femeia facuse doar o singura ecografie (USG) in timpul sarcinii și i s-a comunicat ca va avea gemeni, scrie publika.press .

- Detalii halucinante ies la iveala in cazul bizar al accidentului auto care ascundea o crima terifianta. Un barbat de 55 de ani și-ar fi ucis nevasta dupa care ar fi incercat sa se sinucida intrand cu mașina intr-un copac. Cadavrul femeii a fost descoperit de fiul acesteia