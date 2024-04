Stiri pe aceeasi tema

- Informații de ultim moment despre crima din Dambovița! Joi dimineața, mai mulți polițiști au facut percheziții la locuința presupusului criminal al femeii. Deși inca beneficiaza de prezumția de nevinovație, barbatul ar putea avea probleme foarte grave. Au fost gasite pete de sange in locuința lui.

- Au aparut noi detalii cu privire la cadavrul tranșat gasit pe campul din satul Olteni, din apropierea Autostrazii A1 București – Pitești. Criminaliștii sunt tot mai aproape de a identifica trupul neinsuflețit gasit pe marginea drumului. Rezultatele probelor ADN vor fi gata in curand, iar cu ajutorul…

- O femeie a fost gasita moarta in fantana unei gospodarii din localitatea Recea. Cadavrul femeii a fost descoperit ieri de un localnic, barbatul anunțand autoritațile. Potrivit polițiștilor, femeia este o localnica in varsta de 59 de ani din localitatea Recea. Polițiștii au inceput o ancheta, iar cadavrul…

- Sfarsit tragic in cazul femeii in varsta de 38 de ani din Dej, disparuta de acasa inca de duminica. Aceasta a fost gasita fara suflare pe un camp din Ocna Dej. A fost cautata neincetat de familie, autoritati dar si de voluntari, iar in aceasta dimineata trupul acesteia a fost descoperit de cateva persoane…

- Descoperire halucinanta in Dambovița. O femeie a fost gasita moarta pe camp, la cateva zile dupa ce a fost data disparuta. Aceasta a murit din cauza frigului de afara, dupa mai multe zile petrecute la temperaturi reduse. Femeia avea 35 de ani.

- O femeie de 35 de ani din localitatea damboviteana Butimanu, data disparuta de cateva zile de familie, a fost gasita moarta pe un camp, decesul survenind, cel mai probabil, din cauza frigului, informeaza, luni, IPJ Dambovita.

- Camelia Tișe, de 47 de ani, fosta soție a lui Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a fost gasita moarta in casa. Se pare ca femeia ar fi murit pe timpul nopții, din cauze medicale. Urmeaza ca medicii legiști sa stabileasca cu exactitate cauza morții femeii. Camelia Tișe a fost de profesie…